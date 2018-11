EsslingenVon Bernstein bis Debussy, von Chopin bis Piazzolla: In der Schickhardt­halle des Alten Rathauses boten Solisten der Städtischen Musikschule Esslingen ein buntes Programm. Eingebunden war das Konzert in das 18. Esslinger Forum für junge Solisten, mit dem der Oratorien-Verein Esslingen den 100. Geburtstag des genialen Musikers Leonard Bernstein feiert.

Einen Vorgeschmack auf die Abschlussveranstaltung der Forumswoche am kommenden Sonntag mit Bernsteins gewaltiger „Mass“ boten der Bariton Ferdinand Walliser und Denis Makram am Klavier mit dem „Simple Song“ aus eben dieser Messe: dynamisch schattiert und im Ausdruck nah am Text. Ebenfalls