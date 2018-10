EsslingenWer gerne Livemusik genießt, ist am kommenden Samstag in Esslingen richtig. In 19 Lokalen und Clubs steigt am 27. Oktober die Esslinger Musiknacht. „Tolle DJs und Bands verwandeln ab 21 Uhr die Innenstadt in eine klingende Meile“, versprechen die Veranstalter von X-Events. Wer sich eines der Eintritts-Armbänder besorgt, die während der Musiknacht die Türen aller 19 Gastronomien öffnen, kann eintauchen in eine rauschende Partynacht voller Musik.

Schon lange vor Beginn der Esslinger Musiknacht haben sich viele Musik-Fans ihr Eintritts-Armband gesichert. Der Vorverkauf läuft auf vollen Touren, und weil die Armbänder nicht unbegrenzt zu haben