Esslingen (red) - Die Nabu-Gruppe Esslingen lädt ein zum Musikinstrumente aus Naturmaterialien bauen. Der Kurs findet in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Esslingen am Sonntag, 2. Juli, zwischen 14.30 und 17.30 Uhr statt. Schüler und Erwachsene treffen sich auf dem Pachtgrundstück im Hainbachtal. Die Kursgebühr beträgt zehn Euro. Eva Brandt steht unter Tel. 0711 / 24 32 91 für Rückfragen bereit, bis 26. Juni ist unter Tel. 0711 / 550 21-404 oder per E-Mail an info@vhs-esslingen.de eine Anmeldung erforderlich.

