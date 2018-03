Wer gerne mitreißende Live-Musik genießt, hat am Samstag die Qual der Wahl, wenn in Esslingen die achte Kult-Kneipennacht der Stars steigt. 19 Lokale und Clubs machen mit, wenn ausgesuchte Live-Bands und DJs ab 21 Uhr die größten Hits von gestern und heute präsentieren. Jeder kann sich sein ganz persönliches Musikprogramm zusammenstellen: Ein Eintrittsarmband öffnet die Türen zu allen beteiligten Clubs und Lokalen. So kann jeder mal hier und mal da reinhören und überall dort verweilen, wo er genau den Sound findet, der zu seiner aktuellen Stimmung passt.

Das musikalische Spektrum ist denkbar vielseitig: