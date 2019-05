EsslingenAls in der Württembergischen Landesbühne der letzte Takt der „Ton:Schau“ verklungen war, konnte man feststellen: Das Experiment ist gelungen. Zuvor hatten drei Chöre und eine professionelle Band in nahezu dunklem Raum eine vielseitige und dramaturgisch spannungsvoll aufgebaute musikalische Collage geboten, gegliedert durch Texte der durch das Internet bekannt gewordenen Poetry-Slam-Dichterin Julia Engelmann. „Wir wollen mit unserem Konzert dem Publikum die Ohren öffnen, indem es die Augen verschließt“, sagte Dorota Welz, in deren Händen die Gesamtleitung lag. Mit ins Boot genommen hatte man den Esslinger Verein „Aus:sicht“, der sich der