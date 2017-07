Durch seine Lage unterhalb des Naherholungsgebiets Katharinenlinde bietet sich das Sängerheim im Bregel als idealer Platz für Sängerfeste aller Art an. Beim Sommerfest des Sängerbunds RSK hatte man Gelegenheit, dort eine wunderbare Zeit zu verbringen. Am Samstagabend präsentierte sich der junge Chor Voices. Am Sonntag spielte die Stadtkappelle Esslingen als befreundeter Verein zum Frühschoppen auf. Zum Abschluss sang sich der Traditionschor mit bekannten Schmankerln wie „Ein kleiner grüner Kaktus“ in die Herzen seines Publikums.

