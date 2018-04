EsslingenDer Frühling hielt musikalisch Einzug in Esslingen. Die Kult-Kneipennacht am Samstag sorgte dafür, dass Nachtschwärmern in 19 Lokalen eingeheizt wurde. Obwohl die unterschiedlichen Live-Auftritte erst um 21 Uhr begannen, sah man schon kurz nach 20 Uhr viele Musikfans mit den neongelben Bändchen durch die Innenstadt ziehen. Überall herrschte schon im Vorfeld ausgelassene Stimmung. Immer wieder berieten sich Grüppchen, wo man denn zuerst hingehen wolle. Keine leichte Wahl, denn es warteten viele musikalische Leckerbissen auf die Gäste. Die Veranstalter versprachen, dass für jeden Geschmack etwas dabei sei. Und sie hatten nicht