EsslingenUngewöhnliche Szenen spielten sich am am Samstag am Esslinger Bahnhof ab. „Freude schöner Götterfunken…“ ertönte es aus aus vielen Kehlen. Immer mehr scheinbar zufällig herbei geschlenderte Passantinnen und Passanten fielen in den Chor ein, der immer kräftiger wurde und den beträchtlichen Lärm des Bus- und Zugverkehrs übertönte. Hinzu gesellten sich Trompeten, Gitarren, eine Flöte und sogar ein Alphorn.

„Das ist ein Flashmob“, informierte ein Jugendlicher seine verdutzte Mama. „Da verabreden sich Leute über das Internet“. Tatsächlich handelte es sich wohl um den ersten Esslinger Flashmob, vermutet der Organisator des musikalischen