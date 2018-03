Bands aus Esslingen sowie den Partnerstädten Piotrków Trybunalski, Eger und Vienne heizten am Freitagabend zum Auftakt des Euromusic-Festivals im Jugendhaus Komma ein. Esslingen war erstmals Gastgeber des Festivals, das am Wochenende bei freiem Eintritt an verschiedenen Orten Jazz und Rock aus den Partnerstädten bot.

Mit der französischen Partnerstadt gab es schon früher intensive musikalische Beziehungen. Mit dem ersten Auftritt des heutigen Leiters der Musikschule, Jochen Volle und seinem Quartett, pflegte man den Kontakt zu lokalen Jazzformationen. Sie dienten als Rahmenprogramm zu „Jazz a Vienne“, einem