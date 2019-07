EsslingenDie einen ruft der Berg, die andern ruft die Musik, und wenn sich alle treffen, kann an der Römerstraße das Sommerfest des Musikvereins Liebersbronn steigen. Ein Festzelt mit Springbrunnen als natürlicher Klimaanlage lockte am Wochenende, milderte zunächst ein wenig die brütende Hitze und bot vor allem am Samstagabend Schutz vor dem starken Gewitter. Die Wetterkapriolen des Wochenendes konnten jedoch der Stimmung nichts anhaben – schon am Freitagabend war Party auf dem Berg angesagt.

Eröffnet wurde das viertägige Sommerfest der Liebersbronner Musiker durch die Brassband „BlechNäpfle DeLuxe“. Die zwölf Mann starke Combo versteht es,