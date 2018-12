EsslingenEs sei ein wenig, als würde man ständig aufgefordert: Freut euch gefälligst!“ So beschrieb Sabine Layer, die Dirigentin des Philharmonischen Chors Esslingen, beim Konzert in der Frauenkirche die Vorweihnachtszeit. Ja, ein wenig kann es einem so vorkommen, wenn einem aus nächster Nähe eine Sopranstimme das „Gaudete“ ins Ohr schmettert und ein Tamburin Schwung in das Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert bringt. Die Frohe Botschaft, die alten Melodien allein reichen wohl nicht aus, um ein zahlreich erschienenes Publikum zu animieren. Layer riet zur Entspannung: „Genießen Sie die Musik!“ Und fuhr fort mit der Motette „Machet die Tore weit“ des