EsslingenDer einstige Bundeskanzler Helmut Schmidt auf der Suche nach seinem Portemonnaie – gemeinsam mit einer Gruppe wilder Hippies. Das ist die grobe Handlung des Musicals „9 ¾ Luftballons“ der Hochschule Esslingen. Heute Abend findet in der Aula des Hochschul-Campus Flandernstraße um 19.30 Uhr die Premiere statt.

Hauptdarsteller Simon Schuster, in der Esslinger Countrymusik-Szene besser bekannt als Simon Drake, verkörpert den Kanzler. Er ist begeistert: „Es macht unglaublich viel Spaß, vor allem in diesem absurden Szenario der 70er-Jahre.“ Nach einer durchzechten Nacht wacht Schmidt, gerade frisch zum Nachfolger Willy Brandts gewählt, in einem