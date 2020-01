EsslingenWenn eine herausragende Persönlichkeit der internationalen Musikszene einen runden Geburtstag feiert, erweisen ihr viele die Ehre. Weggefährten erinnern sich an gemeinsame Momente auf der Bühne, Kritiker würdigen die kulturellen Verdienste, Fans holen ihre Lieblingsplatten aus dem Regal und schwelgen in Erinnerungen. So ist das auch, wenn der Jazzer Eberhard Weber auf acht Jahrzehnte seines Lebens zurückblickt. Eine besondere Würdigung planen das Esslinger Stadtmuseum und der Verein Deutsches Jazzmuseum zu Ehren des Weltklasse-Jazzers. Im Oktober wird im Stadtmuseum eine Ausstellung unter dem Titel „Eberhard Weber. Colours of Jazz“ eröffnet, die