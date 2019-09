Esslingen Ihre Chihuahuas brauchen nicht viel Platz – die kleinen Hunde fühlen sich im Garten von Elke Weber pudelwohl. Doch ihr Frauchen ist stinksauer: Die Anwohnerin der Wielandstraße wettert gegen die möglichen Folgen der Baumaßnahmen in der benachbarten Geiselhartstraße und der Schaffung einer Busspur in der angrenzenden Mülbergerstraße in Esslingen. Über 70 Unterschriften hat sie bereits dagegen gesammelt, die Gründung einer Bürgerinitiative ist in Planung. Die Stadt Esslingen sieht die Sachlage anders. Sie verweist auf verkehrspolitische Notwendigkeiten, Alternativ- und Ausweichmöglichkeiten für den Verkehr.

