Esslingen (pol) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ist es gestern am frühen Nachmittag in der Esslinger Wielandstraße gekommen. Eine 41-jährige Nissanfahrerin hatte auf Höhe des Gebäudes 3 am rechten Fahrbahnrand ihr Auto gestartet und wendete mit ihrem Fahrzeug in Richtung Stadtmitte. In diesem Moment prallte ein 19-jähriger Motorradfahrer, der auf der Wielandstraße in Richtung Mülbergerstraße unterwegs war, in die Fahrerseite des Personenwagens. Bei der Kollision der Fahrzeuge zog sich der KTM-Fahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die