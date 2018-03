Mit einem Foto von drei federleicht in die Luft steigenden Möwen hat Heinz Fahrion in der bundesweiten Endausscheidung des Blende-Wettbewerbs die Jury überzeugt. Jetzt hat Christian Dörmann, Lokalchef und stellvertretender Chefredakteur der Eßlinger Zeitung, dem ambitionierten Fotografen seinen Preis überreicht. Neben der Siegerurkunde und einer Goldmedaille nahm der Bundessieger eine Kameraausrüstung entgegen, die ihn in Entzücken versetzt: Eine Samsung NX 1 sowie zwei hochwertige Objektive im Gesamtwert von rund 4000 Euro. „Das ist ein wirklich toller Preis, denn die Kamera ist die beste und schnellste, die