EsslingenEben noch fliegt ein Modellhubschrauber zackig über den Flugplatz am Jägerhaus, und schon wenige Augenblicke später steigt ein Düsenjäger in die Lüfte. Wer ausgeklügelte Technik und kühne Flugmanöver mag, der kam am Wochenende bei den Modellflugtagen der Modellfluggruppe Esslingen (MFG) auf seine Kosten. Auf dem Segelfluggelände brachten die Piloten ihre Maschinen an die Grenzen des Möglichen, und die Zuschauer staunten um die Wette.

Höhepunkte zu benennen fiel Alexander Frey, dem Vorsitzenden der Modellfluggruppe, schwer – schließlich wurde auf dem Segelfluggelände die ganze Bandbreite dieses vielseitigen Hobbys gezeigt. „Highlight ist