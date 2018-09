EsslingenOrangerot glüht der Nachbrenner, als die französische Mirage von Thomas Vögele an den Reihen der Zuschauer vorbeidüst. Kenner wissen: Das ist ein Effekt, der sich mit LED-Lichtern erzielen lässt – eine echte Turbine hat das 25-Kilogramm-Modell allerdings genau wie seine großen Vorbilder. Ob Jets, Propellermaschinen oder Helikopter – am Wochenende bot die Modellfluggruppe Esslingen (MFG) den Zuschauern bei ihren Modellflugtagen am Jägerhaus Flugakrobatik, Formationen und auch spannende Wettkämpfe.

Alexander Stobinsti hat seine „Extra 300“ voll im Griff. Das weiß-rote Flugzeug steht in der Luft senkrecht auf der Stelle und macht die