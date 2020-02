EsslingenMänner sind in der Kirche oft benachteiligt. Nicht, was die Führungspositionen angeht, da sind es leider oft die Frauen, aber die Angebote betreffend: Wo bitte ist das männliche Gegenstück zum Frauenkreis? Das haben sich Mitarbeiter der Evangelischen Kirchengemeinde in Esslingen-Zell gesagt und das Modellbahnwochenende begonnen. Das war 2003, nun gab es dieses Angebot bereits das 17. Mal. Es fand reges Interesse bei Großen und bei Kleinen jeden Alters.

Niemand hätte sich mehr freuen können als der fünfjährige Paul, als er bei der Tombola zwei Kühlwagen für die Modellbahn gewann. Natürlich sollten sie vor Ort gleich einmal fahren, dazu war