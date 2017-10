Anzeige

ES-Mettingen (daw) - Unter dem Motto „Mit euch am Tisch“ lädt die katholische Gesamtkirchengemeinde Esslingen künftig an jedem ersten Samstag im Monat zu einem gemeinsamen Mittagessen ins Familienzentrum Esslingen-Mettingen ein. Erstmals wird der Tisch am morgigen Samstag gedeckt. Engagierte der katholischen Gesamtkirchengemeinde kümmern sich um das Essen. Der Mittagstisch soll zum Treffpunkt für Alleinerziehende, Alleinstehende, Familien und Bedürftige werden. Am gedeckten Tisch sollen sie „Gemeinschaft erfahren und mit anderen ins Gespräch kommen“, kündigen die Organisatorinnen und Organisatoren des Mittagstischs an.

