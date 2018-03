Bernd Spielmann ist ein Mann der ersten Stunde. Der Ingenieur, der gemeinsam mit seinem Kompagnon Roland Merlau die Wasserräder an der Maille und am Kesselwasen in Gang hält, arbeitet bei einem großen Automobilzulieferer an der Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Und er selbst ist schon eine ganze Weile mit einem E-Fahrzeug unterwegs. Da elektrisch angetriebene Fahrzeuge aber nur dann umweltfreundlich sind, wenn sie mit Strom aus regenerativen Quellen gespeist werden, möchte er in Esslingen eine Elektro-Zapfsäule installieren und zwar in unmittelbarer Nähe zu den historischen Wasserrädern. Die Kapazität wäre