Esslingen Viele Menschen suchen sich für ihre Reisen einen Partner, um nicht allein unterwegs zu sein. So auch Dmitry Horbach, dessen Reisebegleitung allerdings eine der etwas ungewöhnlichen Art ist. Mit seinem Klavier war der junge Mann schon in fast ganz Europa unterwegs. Zuletzt war der Minsker mit neuen Klängen aus seinem Album „Buch der Ruhe“ in der Esslinger Fußgängerzone zu bestaunen.

Instrument fährt auf Anhänger mit

Seine Erscheinung ist sehr bescheiden: Neben seinem Klavier, das er mit am Klavierboden befestigten Rollen transportiert, ist er nur mit einem Notenständer ausgerüstet. Dieser dient offenbar mehr als dekoratives Element, denn anstelle von Notenblättern schmückt ihn lediglich ein Hut für Geldspenden; der erfahrene Musiker scheint keine derartigen Hilfsmittel zu benötigen. Drei Wochen lang geht der Pianist dieses Weihnachten in Süddeutschland auf Tour, sein Klavier verstaut er auf seinen Reisen sicher auf dem Autoanhänger. Dabei besucht er Städte wie Ludwigsburg, Stuttgart und Reutlingen. Wenn er nicht gerade auf Tour ist, verdient der 30-Jährige sein Geld mit Auftritten auf Hochzeiten, auf Partys oder auf den Minsker Marktplätzen. Aber besonders das Spielen auf den heimischen Obstmärkten gefällt ihm allerdings nicht so sehr, es fehle dort einfach das richtige Ambiente. Auch sonst biete sich die Hauptstadt Weißrusslands nicht so gut für das Musizieren im Freien an, die Gründe dafür sind historisch bedingt: „Im Zweiten Weltkrieg wurde bei uns alles zerstört“, erklärt Horbach, „wegen der fehlenden Altstadt sind einerseits weniger Leute in den Fußgängerzonen, andererseits hat die Stadt dadurch einfach eine andere Atmosphäre.“ Allgemein gibt es in Weißrussland auf Grund des Krieges kaum Fußgängerzonen, die wenigen, die existieren, sind sehr neu und bieten keine passende Kulisse. Hinzu kommt, dass es dort schwieriger ist, eine Genehmigung zum Spielen zu erhalten.

Engelsbild als Geschenk

Vor drei Jahren fiel deswegen die Entscheidung, sich in die Welt aufzumachen. Immer in der gleichen Stadt zu spielen, ist für Horbach ein Albtraum, denn da würde er sich wie in einem Routinejob fühlen, erklärt er: „Da spielst du dann ein paar Stunden und trinkst deinen Kaffee in der Pause, um danach wieder zum Spielen zurückzukehren. Das machst du dann genauso jeden Tag. Das will ich nicht.“ Nun ist er allerdings bereits zum zweiten Mal in Esslingen, denn er „wollte sehen, wie es der Stadt heute so geht“. Und die empfing ihn mit offenen Armen: Etwa eine Stunde nach dem Beginn seiner Vorstellung war der Musiker von einer Vielzahl an Bewunderern umringt, die ihn entweder filmten, eine CD kauften oder mit ihm ein kurzes Gespräch führten, wozu der sympathische junge Mann in seinen kurzen Pausen stets bereit war. Von einem benachbarten Straßenkünstler, der wenige Meter weiter seine Bilder verkaufte, bekam er sogar ein Engelsbild geschenkt. Nur über solche Kontakte lernte Horbach sein sehr solides Deutsch, einen Kurs besuchte er nie.

Auf seinem neuen Album, das er in der Heimat aufgenommen hat, finden sich eigene Interpretationen bekannter Stücke, seine Vorliebe sind Lieder aus bekannten Filmen. So schallten beispielsweise altbekannte Klänge aus Filmen wie „Forrest Gump“ und „Fluch der Karibik“ durch die Esslinger Fußgängerzone, die allerdings von Horbach neu arrangiert und in einer virtuosen Art und Weise präsentiert wurden. Doch auch einige Werke aus der Klassik sind vertreten, darunter etwa Dauerbrenner wie Mozarts „Rondo Alla Turca“. Bis Horbach wieder in die Region kommt, wird es wohl eine Weile dauern, als nächstes ist erst einmal Norddeutschland dran. Mit Schülerin Ulrike und ihrer Freundin, die den Minsker beim Musizieren filmt, hat er während seiner Zeit in Esslingen jedenfalls zwei neue Fans gewonnen. Sie finden die Musik einfach „megaschön“.