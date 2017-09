Anzeige

Von Claudia Bitzer

Rund 760 Erstklässler werden in diesen Tagen in Esslingen eingeschult. Und die Eltern können nur hoffen, dass bei der auf Kante genähten Unterrichtsversorgung die Grippeviren noch nicht so schnell im Lehrerzimmer Einzug halten. Ein Streiflicht, was die Esslinger Schüler, Eltern und Lehrer im Schuljahr 2017/18 sonst noch so alles erwartet.

Schule im Spagat: Mit 106 Luftballons ist am Montag die zusammengelegte Gemeinschaftsschule in der Esslinger Innenstadt ins neue Schuljahr gestartet. Schulleiterin Christel Binder hat die neuen Fünftklässler am Schillerpark willkommen geheißen. Dann hat man sich