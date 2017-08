Von Melanie Braun

Für sie ist ihr Job alles: Jürgen Deiß und Mustafa Durmus sind Busfahrer mit Leib und Seele. Heute sind sie vom Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart ausgezeichnet worden, weil sie sich über das übliche Maß hinaus für ihre Fahrgäste eingesetzt haben. So ist Deiß von den Fahrgästen zum Busfahrer des Jahres gewählt worden und Durmus hat einen Sonderpreis für Zivilcourage erhalten.

Für Jürgen Deiß lebt sein Job von der sozialen Komponente: „Ohne den persönlichen Kontakt zu den Fahrgästen könnte ich das nicht machen“, sagt er. Das Verhältnis zu seinen Fahrgästen ist so eng, dass er sich auch Sorgen um sie macht, wenn sie gar nicht im Bus sitzen. So ist es unter anderem vorgekommen, dass der 56-Jährige die Krankenhäuser in der Umgebung abtelefonierte, als er zwei Tage hintereinander kein Licht im Haus eines Fahrgastes sah, von dem er wusste, dass er alleinstehend ist. Tatsächlich spürte er den Mann schließlich im Hospital auf. Andere Fahrgäste loben den Welzheimer, der seit 21 Jahren am Bussteuer sitzt und vor allem auf den Linien 131 und 66 fährt, als Seelentröster, Altenpfleger sowie Kinder- und Schülerbetreuer.

Aber auch Mustafa Durmus zeigt sich immer wieder außergewöhnlich engagiert in seinem Job. Anlass für den VVS, ihn mit dem Sonderpreis für Zivilcourage auszuzeichnen, war eine Begebenheit auf der Strecke von Nürtingen nach Aichtal. Einer älteren Dame war es übel geworden und sie bekam starke Kreislaufprobleme. Daraufhin hielt der 51-Jährige den Bus an, leistete sofort Erste Hilfe und rief den Rettungsdienst – im Krankenhaus erholte sich die Frau dann schnell.

Auch vorher war Durmus, der vorrangig auf den Linien 167 und 75 fährt, schon öfter ein Retter in der Not. So verständigte er einen Notarzt für eine ältere Frau, die gestürzt war, als sie versucht hatte, den Bus zu erreichen. In einem anderen Fall kam er einem Schüler zur Hilfe, der hinter einem Bus auf die Straße rannte und von einem Auto erfasst wurde. Auch einer Frau, die in Kirchheim vom Fahrrad gestürzt war, half er.

An diesen zwei Beispielen sehe man, wie wichtig gute Busfahrer seien, betonten Vertreter von Kreis, VVS und Busunternehmen bei der Verleihung der Auszeichnungen. „Der Busfahrer ist die Visitenkarte für den Bus“, sagte VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger. Man brauche hier Leute wie Deiß und Durmus.