Mit Konrad Gaag auf Entdeckungstour durch Lissabon

Der Fotograf Konrad F. Gaag zeigt in der Spinnerei Impressionen der portugiesischen Hauptstadt

Die portugiesische Metropole Lissabon birgt viele Reize, und nur wenige, die nicht dort geboren sind, kennen die schöne Stadt am Tejo so genau wie Konrad F. Gaag. Seit vielen Jahren geht der Esslinger Fotograf dort mit seiner Kamera auf die Pirsch. Einige der schönsten Impressionen, die er mitgebracht hat, zeigt er nun in einer Ausstellung in der Spinnerei des Vereins Kultur am Rande.