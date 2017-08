Von Alexander Maier





Ulrike Ehrmann ist Buchhändlerin aus Passion. Sie liebt das gedruckte Wort, und sie schätzt es, den Esslingern gute Bücher nahezubringen. Damit hat sich ihr Provinzbuch-Laden in der Küferstraße einen treuen Kundenstamm erobert. Nun hat die engagierte Buchhändlerin von höchster Stelle eine Anerkennung für ihre Arbeit erhalten: In der Vorauswahl zum Deutschen Buchhandlungspreis hat es Provinz­buch in die Runde der letzten 100 Bewerber geschafft. Ein großer Erfolg angesichts der rund 6000 Buchhandlungen, die derzeit in Deutschland gezählt werden.

Früher hat Ulrike Ehrmann für ein großes Buchhandelsunternehmen gearbeitet, doch vor 15 Jahren entschloss sie sich ganz bewusst, ihren eigenen Weg zu gehen. Seither drückt sie dem Provinzbuch-Laden ihren eigenen Stempel auf. Ihre Spezialität sind Kriminalromane, doch ihr Spektrum reicht entschieden weiter - vor allem im belletristischen Bereich gilt Provinzbuch nicht nur bei Esslingern als gute Adresse. Gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Karin Großmeyer, die von Anfang an dabei war, pflegt Ehrmann ein Sortiment, das weit mehr bietet als die klassische Stapelware, die sich an den hinlänglich bekannten Bestsellerlisten orientiert. Und damit hat sie offenbar auch die gestrengen Juroren des Buchhandlungspreises überzeugt, die Provinzbuch in die Endauswahl geschickt haben.

Bewerben konnten sich Inhaber unabhängiger Buchhandlungen, die ein konzernunabhängiges Sortiment anbieten und einen durchschnittlichen Jahresumsatz der letzten drei Jahre von unter einer Million Euro aufweisen. Mit der Auszeichnung würdigt Kulturstaatsministerin Monika Grütters Buchhändler, „die sich auf unterschiedliche Art um das Kulturgut Buch verdient gemacht haben - etwa mit einem breit gefächerten literarischen Sortiment kleinerer und unabhängiger Verlage, durch ein innovatives Geschäftsmodell, ein kontinuierliches kulturelles Veranstaltungsprogramm oder bei der Lese- und Literaturförderung von Kindern und Jugendlichen“.

Ulrike Ehrmann hat sich die Ausschreibung für den Deutschen Buchhandlungspreis genau angeschaut und vieles von dem, was die Kultur­staatsministerin erwartet, in ihrem eigenen Konzept wiedergefunden. Dazu gehört, dass Provinzbuch fest im kulturellen Leben der Stadt verankert ist. Regelmäßig werden Lesungen mit prominenten Autoren wie Arne Dahl oder Volker Kutscher angeboten, bei der LesART ist Provinzbuch selbstverständlich dabei, und auch in der örtlichen Szene ist Ulrike Ehrmann gut vernetzt. Ob Stadtbücherei, Volkshochschule, Dieselstraße oder Kommunales Kino - überall werden die Buchhandlung und ihre Chefin als Kooperationspartner geschätzt. Und zu alledem engagiert sich die Buchhändlerin auch für den Einkaufsstandort Küferstraße.

Provinzbuch sieht sich gut aufgestellt

Dass dieses Konzept auch in Zukunft trägt, ist für Ulrike Ehrmann keine Frage. Auch wenn inzwischen mancher Kunde lieber elektronisch liest, ist sie überzeugt, dass das „lebendige Buch“, wie sie es nennt, noch lange nicht ausgedient hat: „Wir wissen nicht, wie es in 30 Jahren aussehen wird. Bislang lesen viele ganz bewusst gedruckte Bücher.“ Und wie sieht es mit der Konkurrenz im Internet aus? Auch da ist Ulrike Ehrmann guten Mutes: „Die gute Beratung, auf die wir und viele andere kleinere Buchhandlungen ganz bewusst setzen, kann kein Internet ersetzen. Wir spüren ganz deutlich, dass viele Kunden unseren Rat und unsere Fachkenntnis wollen, wenn sie das passende Buch für sich suchen. Die Leute haben ein feines Gespür, wenn ein Buchhändler seine Arbeit mit Leidenschaft und Überzeugung macht. Deshalb sehe ich überhaupt nicht schwarz.“

Und wenn es Provinzbuch im Herbst bei der Verleihung des Buchhandlungspreises sogar unter die Preisträger schaffen würde, gäbe es für manchen Kunden ein Argument mehr, dort einzukaufen. Doch da hält Ulrike Ehrmann den Ball flach: „Ich freue mich jetzt erst mal, dass wir es unter die letzten 100 Bewerber geschafft haben. Das ist bereits eine riesengroße Anerkennung. Das war ein hochemotionaler Moment, als wir erfahren haben, dass wir im Auswahlverfahren bereits so weit gekommen sind.“