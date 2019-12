EsslingenAm 31. Dezember findet in diesem Jahr der 31. Silvester-Fackellauf in Esslingen statt. Für viele Menschen gehört diese Veranstaltung klassischerweise zum Jahresabschluss. Auch für den neuen Organisator Martin Schietinger, der Vorgängerin Karin Pflüger ablöst. Was unverändert bleibt, ist dass der Silvester-Fackellauf auch in diesem Jahr wieder zugunsten der EZ-Weihnachtsspendenaktion veranstaltet wird. Die gesamten Erlöse fließen in die Aktion der Eßlinger Zeitung und kommen armen, kranken und damit hilflosen Menschen zugute. Der neue Organisator hat einiges in den vergangenen Jahren von Karin Pflüger gelernt. Sie gibt die Planungsverantwortung