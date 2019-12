EsslingenEsslingens Städtischer Verkehrsbetrieb (SVE) hat sein großes Ziel klar im Blick: Der öffentliche Personennahverkehr soll attraktiver und klimafreundlicher werden. Während man in anderen Kommunen noch an geeigneten Konzepten bastelt, um beide Anliegen unter einen Hut zu bringen, setzt man in Esslingen auf eine Technologie, die sich vor Ort schon lange bewährt hat: Seit 75 Jahren touren elektrisch betriebene Oberleitungs-Busse durch die Stadt – und die Esslinger sind damit nach eigenem Bekunden immer gut gefahren. Deshalb will der SVE in Zukunft noch konsequenter auf diese Technik setzen: Bis 2024 soll der Städtische Verkehrsbetrieb komplett auf