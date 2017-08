Im Saal des Gemeindehauses der katholischen Kirchengemeinde St. Katharina in Sulzgries herrscht gespannte Stille. 26 Kids zwischen sechs und zwölf Jahren sitzen an den langen Tischen und warten auf das, was nach einem leckeren Mittagessen auf jeden Fall kommen muss. „Was machen wir jetzt?“, fragt der hauptamtliche Betreuer Martin Umstetter rein rhetorisch. „Nachtisch essen“, tönt es begeistert von Kinderseite. Bemerkenswert diszipliniert stellen sich die Mädels und Jungs in die lange Schlange vor der Schüssel mit dem leckeren Quark an und lassen sich eine Schöpfkelle voll auftun, Nachschlag inklusive. Der