Die Laderampe wird in Position gebracht, die GPS-Koordinaten werden eingetippt, der Steuerhebel schnellt nach vorne. Die Raupe braust mit unheimlicher Geschwindigkeit nach unten und lässt erstaunte Gesichter hinter sich. Wir befinden uns nicht etwa auf einem Rummelplatz, sondern in den Esslinger Weinbergen. Dort begutachtet Weinbaumeister Wilfried Rapp seine neueste Investition: die Geierraupe. Diese 160 000 Euro teure Pflanzmaschine bringt Südtiroler Hightech-Innovation in die steilen Südlagen Esslingens. „Das ist wie Achterbahnfahren“, meint er. Lediglich an einem einzigen Stahlseil ist die GPS-gesteuerte