EsslingenIn den Städten und Gemeinden stehen immer mehr Ladenflächen leer und die weitere Entwicklung ist noch gar nicht absehbar. Auch Esslingen ist von diesem Problem massiv betroffen, weil zunehmend auch inhabergeführte Geschäfte schließen. Die Eßlinger Zeitung will dieses Problem vermehrt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken und gleichzeitig dabei helfen, Leerstände möglichst schnell zu beseitigen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen. Dafür steht von sofort an die Internet-Adresse https://ladenflaechen-esslingen.de/ zur Verfügung. Dort werden aktuelle Leerstände in der Stadt aufgezeigt und potenzielle