EsslingenVier Studenten, drei Wochen und ein Ziel: Mit 20 Jahre alten Autos über Landstraßen bis nach Zypern fahren! Julia Benkowitsch, Johannes Kück, Hannah Schmidt und Thomas Häfner sind Studenten der Fahrzeugtechnik an der Hochschule in Esslingen und haben in diesem Jahr an der Europa-Orient- Rallye teilgenommen. „Die Orient-Rallye ist nicht nur eine Sache für Leute mit Benzin im Blut, sondern das Ganze hat auch einen Charity-Hintergrund. Es ist also etwas für Leute, die Gutes tun und gleichzeitig ein Abenteuer erleben wollen“, erzählt Thomas Häfner.

Gemeinsam mit seinen drei Mitstudenten hat der 27-Jährige aufregende 21 Tage hinter sich. Denn