Eine Fundnudel schließt den Kreis vom Anfang zum Ende. Aber eigentlich ist das Ende erst der Anfang, der Anfang nämlich einer wunderbaren Freundschaft zwischen Rico und Oskar. Am Samstag feierte die WLB in der Reihe Lesekiste Premiere mit „Rico, Oskar und der Tieferschatten“ im Studio am Blarerplatz. Die Inszenierung von Laura Tetzlaff ist reduziert und vielschichtig zugleich, das Spiel von Alessandra Bosch und Matthias Happach bezaubernd und mitreißend.

Rico ist anders als die anderen Kinder, Oskar auch. Der eine ist tiefbegabt, der andere hochbegabt, und beide stehen sich manchmal selbst im Weg. Der