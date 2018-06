ES-OberesslingenOb es die Oberesslinger in die Innenstadt, nach Stuttgart, neckar-aufwärts oder Richtung Schurwald zieht: „Man muss sich nicht ins Auto setzen. Denn durch die Busse und die S-Bahn sind wir wirklich gut angebunden“, sagt Heike Horlacher, Vorsitzende des Bürgerausschusses Oberesslingen. So fahren gleich mehrere Stadtbuslinien durch Oberesslingen und erschließen auch die Lerchenäcker sowie die Gartenstadt. „Es ist ein Vorteil, dass wir so nah an der Innenstadt sind. Da findet man immer einen Bus, der in die Stadt rein- oder rausfährt.“ Zudem halten die Schurwaldbusse im Stadtteil.

