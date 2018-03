Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, ich jedenfalls bin zurzeit ziemlich besorgt, wenn ich mir das regierende Personal in wichtigen Ländern betrachte. Da scheinen immer mehr Männer an die Macht zu kommen, denen ich nicht vertrauen kann, weil sie einen autoritären, selbstsüchtigen, populistischen, das heißt vereinfachenden Ton anschlagen, und weil sie einen polarisierenden und aggressiven Regierungsstil an den Tag legen.

Diese Einstellungen verschärfen Konflikte, bedienen Ressentiments und schüren Hassgefühle. Sie gefährden Verständigung und Frieden, die doch so wichtig sind in unserer globalisierten Welt. In dieser angespannten Lage denke ich an