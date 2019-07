EsslingenGanze 31 stationäre Hospize mit insgesamt 226 Betten gibt es in Baden-Württemberg. Acht davon stehen in Esslingen für Menschen zur Verfügung, deren Betreuung bis zum Schluss nicht mehr zu Hause stattfinden kann. In seinen fünf Jahren hat das Hospiz Esslingen schon rund 500 Menschen eine Heimat für die letzten Lebenstage geboten. „Die Menschen bleiben im Schnitt 14 Tage bei uns, bis sie sterben“, sagte Susanne Kränzle, die die Gesamtleitung des Hospizes hat. „Ich finde auch, dass es nicht viel länger sein sollte.“

Im Rahmen seiner Sommertour machte sich auch Sozial- und Integrationsminister Manfred Lucha ein Bild von der Arbeit im Hospiz.