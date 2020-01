EsslingenDer Sanierungsstau in den Schulhäusern, die Wogen in der Bildungspolitik, Bausünden der Vergangenheit, schwankende Schüler- und Anmeldezahlen: Es gibt viele Gründe, warum die Bildungslandschaft immer in Bewegung ist. Das war so und das wird auch weiterhin so sein. In den kommenden fünf Jahren werde die Stadt 100 Millionen Euro in die Schulentwicklung investieren, so der OB beim Neujahrsempfang. Den 2017 erhobenen Sanierungsstau hatte das Technische Rathaus gegenüber der EZ im Sommer 2019 auf rund 60 Millionen Euro beziffert. Experten zufolge ist die erste Zahl zu hoch und die zweite zu niedrig gegriffen. Wie es auch immer sei: