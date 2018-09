EsslingenAls Bärbel und Peter Schetzkens in Wanderkleidung, die Rucksäcke auf den Rücken geschnallt an diesem Sonntagnachmittag in die Berkheimer Michaelskirche kommen, staunen sie nicht schlecht: Das Ehepaar aus Lüneburg gerät mitten in die Veranstaltung am Tag des offenen Denkmals, bei der diesmal das Thema Pilgern im Fokus steht. Unter anderem wird der neue offizielle Pilgerstempel eingeweiht, der von der Berliner Künstlerin Ulrike Flaig entworfen wurde. Das Kreuz des Stempels findet sich dreifach auch auf dem von ihr neu gestalteten Taufstein. „Es soll Lebendigkeit ausstrahlen, soll über den Stempel in die Welt hinausgetragen werden“, beschreibt