Micha Marx blickt knitz zurück

Mit seinem Kritzelklamauk hat der frühere Altbacher eine ganz eigene Kunstform entwickelt – Auftritt am Samstag bei den Galgenstricken

Er ist in Altbach aufgewachsen, lebt mittlerweile in Bonn und feiert als Cartoonist und Comedian im In- und Ausland Erfolge. Im Esslinger Kabarett der Galgenstricke stellt Micha Marx am 22. September sein Soloprogramm „Vom Leben gezeichnet“ vor. Im Interview mit unserer Zeitung plaudert er aus dem Nähkästchen.