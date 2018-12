EsslingenDie Schere ist stumpf!“, klagte Oberbürgermeister Jürgen Zieger. Deshalb verzögerten sich das Durchschneiden des roten Bandes und die Einweihung des neuen Jugendhauses Trio um einige Sekunden. Doch was sind schon Sekunden bei einem Projekt, das eine jahrelange Vorgeschichte hat? Seit über zehn Jahren gehört Gerd Küpper, Vorsitzender des Bürgerausschusses Mettingen-Brühl-Weil, diesem Gremium an. Es habe seither keinen Monat gegeben, sagte er, in dem nicht aus irgendeinem Grund das alte Mettinger Jugendhaus ein Thema gewesen sei. Grund für manche Probleme war die enge Lage mitten in der Wohnbebauung. Die Handlungsempfehlung des Jugendförderplans,