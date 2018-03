In Esslingen pflegen vor allem die Gemeinden St. Paul/St. Katharina und St. Albertus diese Tradition. Seit 30 Jahren geht es von der Sulzgrieser Kirche St. Katharina zum Feldkreuz auf der Neckarhalde, wo im Freien die Messe gefeiert wird. Beginn der Feierlichkeiten ist um 9 Uhr in St. Katharina in der Kornhalde. Nach Ende der Prozession steht dort ein Gemeindefest an. Und seit zehn Jahren pilgert die Gemeinde St. Albertus vom Hofgut Sirnau aus, wo sich einst ein Dominikanerinnen-Kloster befand, zur St. Michaelskapelle am Finkenweg. Dort ist nach dem Gottesdienst ebenfalls Bewirtung vorgesehen. Beginn dieser Prozession ist um 10.30 Uhr.In Sulzgries