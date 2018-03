Stuttgart/Leinf.-Echterdingen (foe) - Ein 35-Jähriger ist vom Stuttgarter Landgericht wegen schweren Menschenhandels in Tateinheit mit Zuhälterei und Anstiftung zur Urkundenfälschung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Rumäne hatte eine 15-Jährige aus seinem Heimatland nach Deutschland gelockt und zur Prostitution in mehreren Bordellen im Großraum Stuttgart, darunter in Leinfelden-Echterdingen gezwungen. Bereits vor drei Jahren war ein rumänisches Paar wegen Beihilfe zur Zwangsprostitution des Mädchens, das mit dem Versprechen, eine Anstellung in der Gastronomie zu erhalten, im Frühjahr 2010 nach Deutschland gelockt worden