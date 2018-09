Esslingen Im Finanzamt hat Jutta Fahrion es gerade mal einen Monat ausgehalten. Die dröge Welt der Zahlen ist nichts für die quirlige und kommunikative Partnerstädte-Referentin, die sich Ende des Monats in den Ruhestand verabschiedet. Nach der Mittleren Reife an der Realschule Oberesslingen hatte die gebürtige Esslingerin die Höhere Handelsschule besucht. „Als ich den Abschluss in der Tasche hatte, wusste ich aber nicht so genau, was ich beruflich machen will.“ Da kam ihr ein Job in der Auslandsabteilung der Firma Mahr gerade recht. „Dort habe ich erste Erfahrungen mit dem PC sammeln können, der damals allerdings noch ein ganzes Zimmer gefüllt hat“,