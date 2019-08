EsslingenFast eine Stunde lang ist der Weg, den Wolfgang Drexler zu seinem ersten Ferienjob zurücklegen musste. Zu Fuß und vier Wochen lang mehrmals am Tag. „Das war eine schöne Strecke, aber bei der brütenden Hitze, die damals im August herrschte, war das schon ganz schön anstrengend“, erinnert sich der SPD-Politiker. Im Jahr 1962 hat der heute 73-Jährige in den Sommerferien einen Job bei dem Traditionsunternehmen Delmag in Zell angenommen. „Meine Schwester hat da im Büro gearbeitet und hat mir die Arbeit ermöglicht. Ohne dass man jemanden kannte, bekam man damals noch keine Ferienjobs.“

Drexler kam im Materialverwaltungsbereich unter. „Ich war