EsslingenDie Tätigkeit, die ihn ernährt, hat Peter Boos aus der Pliensauvorstadt schon früh zu schätzen gelernt. Hilfsarbeiter in einer Glasbläserei, Zimmermädchen, Chauffeur, Würstchenverkäufer in Italien oder Muschelputzer auf Sylt – die Nebenjobs, die der ehemalige Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei der EnBW und der Neckarwerke Stuttgart AG (NWS) in seiner Jugend erledigt hat, könnten vielfältiger kaum gewesen sein. Aufgrund der finanziellen Situation seiner Familie wurde ihm nahegelegt, einen Job neben der Schule zu ergreifen. „Ich wollte ein Fahrrad, aber das Geld dafür hatten meine Eltern einfach nicht“, erinnert sich der