Esslingen Der Esslinger Stadtbecher bekommt ein Geschwisterchen. Es hört auf den Namen Kim und ist an der Hochschule zuhause. Der Mehrwegbecher, den das Studierendenwerk Stuttgart in zwei Designs anbietet, soll dazu beitragen, in den Hörsälen, Laboren, Büros und auf dem Campus der Esslinger Hochschule sowie in den Studentenwohnheimen den Müll zu reduzieren.

Jede Stunde werden in Deutschland rund 320 000 sogenannte To-go-Becher benutzt, hat die Deutsche Umwelthilfe herausgefunden. Somit landen im Jahr fast drei Milliarden Becher im Müll. Das macht sich auch auf dem Campus der Hochschule und in den Esslinger Studentenwohnheimen bemerkbar. „Trotz