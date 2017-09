Anzeige

(red) -Brot für die Welt hat im vergangenen Jahr aus Württemberg Spenden in Höhe von 8 747 456 Euro erhalten. Das sind etwa 870 000 Euro mehr als im Vorjahr. In dieser Summe sind alle Kollekten und Spenden aus der Region enthalten. 719 266,06 Euro stammen aus dem Landkreis Esslingen, davon 287 652,78 Euro aus dem Kirchenbezirk Esslingen, 159 323,70 Euro aus Bernhausen, 119 875,68 aus Kirchheim, 151 413,90 Euro aus Nürtingen. „Wir freuen uns sehr, dass Spenderinnen und Spender uns in der weltweiten Arbeit gegen Hunger, Armut und Ungerechtigkeit unterstützen“, sagt Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender des