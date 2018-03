EsslingenEsslingen ist nicht gerade als Radfahr-Mekka bekannt. Das liegt nicht nur an der Topografie, sondern auch an mangelnder Infrastruktur – und daran, dass sich viele hier auf dem Rad nicht sicher fühlen. Letzterem will die Stadt nun entgegen wirken: Mit der Kampagne „Mit Abstand sicher – 1,50 Meter für Radfahrer“ fordert sie Autofahrer zu mehr Rücksichtnahme beim Überholen von Radfahrern auf. Das Projekt wird im Rahmen der „Initiative RadKultur“ umgesetzt, mit der die Stadt zum Radfahren motivieren will.

Das Herz der neuen Kampagne, die am Montag offiziell startete, ist ein Bus des Städtischen Verkehrsbetriebs, auf dessen Heck ein