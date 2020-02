EsslingenArchitektur, die neue ästhetische Perspektiven eröffnet – das schwebt Thomas Sixt Finckh vor. Der Vorsitzende der Kammergruppe Esslingen I wünscht sich, dass schon Kinder an die Faszination des modernen Bauens und Lebens herangeführt werden. Im Interview spricht Finckh, der unter anderem das Kinderhaus auf der Bundesgartenschau in Heilbronn (siehe Bild) gebaut hat, über die städtebaulichen Chancen, die qualitätvolle Gebäude bieten. Mit dem Wettbewerb „Beispielhaftes Bauen“ zeichnet die Architektenkammer Baden-Württemberg vorbildliche Projekte aus. Einige von ihnen stellen wir nun, aus Sicht ihrer Nutzer und Bewohner, in unserer Serie