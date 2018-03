EsslingenDie jährliche Frisurenschau des Fachverbands Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg bildet den Start in die Modesaison Frühjahr und Sommer. So auch in diesem Jahr: Rund 500 Friseure und Friseurinnen kamen in die Esslinger Osterfeldhalle, um sich über neue Trends, Schnitttechniken und Färbungen auszutauschen. Und die zahlreichen Landeswettbewerbe zeigten deutlich: Der Beruf ist bei jungen Leuten sehr beliebt.

So wie bei Reyana Gavazova. Die 19-jährige Auszubildende arbeitet im dritten Lehrjahr in einem Salon in Dettingen/Erms. Die junge Frau wurde mehrmals auf die Bühne gerufen, um ihre Awards abzuholen. Sie punktete in den Kategorien